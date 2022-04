UN PETIT TOUR APRÈS LE TOUR – LES ENGINS INSOLITES Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

UN PETIT TOUR APRÈS LE TOUR – LES ENGINS INSOLITES Bruyères, 8 juillet 2022, Bruyères. UN PETIT TOUR APRÈS LE TOUR – LES ENGINS INSOLITES Bruyères

2022-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-08 23:00:00 23:00:00

Bruyères Vosges Bruyères CUSTOMISATION PAR LE SICOVAD DE CONTAINER A VERRE SUR LE THEME TOUR DE FRANCE

COURSE DES BICLOUS INSOLITES – (venez avec votre engin customisé – déjanté- extravagant – farfelu – cinoque )

Récompense assurée +33 3 29 50 52 52 Bruyères

