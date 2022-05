Ultra Light Blazer Ours maçon Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Ours maçon, le vendredi 21 octobre à 21:30

Jazz rap ? Jazz classe. Ultra Light Blazer n’est pas du genre à retourner sa veste. Le combo sait habiller son groove avec la même aisance qu’un Saint-Laurent sur les pistes de danse du Palace. Radical et imparable. Ce jazz danse, ce jazz rappe et ce jazz rebondit. D’une référence hip-hop, The Roots ou Lauryn Hill, à un étalon jazz, Steve Coleman. Mais le quintet a sa patte. La musique d’Ultra Light Blazer est précise et ciselée, drivée par le flow d’Edash, musclée par le soft power du jeu de Jonas Muel. Le MC et le saxophoniste soufflent sur les mêmes braises, celles d’un groove laissé loin des machines, confié aux instruments live. ce jazz-rap anglophone s’en retrouve plus souple, plus vivant. Plus intime aussi, paradoxalement.

10 euros espèces

2022-10-21T21:30:00 2022-10-21T23:00:00

