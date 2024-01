Loracles du phono La Naissance du Swing le Jazz de Chicago à New-York Jazz pré-Swing / Sortie d’album Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 10 février 2024.

Prophètes itinérants, les Oracles du Phono prêchent le retour du phonographe et du jazz des années 20-30 qui continue de faire vibrer par son éternelle fraîcheur.

Dans ce nouvel album, les subtils arrangements de Nicolas Montier et Stan Laferrière redonnent toute leur candeur aux titres de Jelly Roll Morton, de Fletcher Henderson et autres monstres sacrés de la période pré-swing… Les deux leaders reprennent des morceaux des toutes premières grandes formations américaines (constituées de onze à vingt musiciens) qu’ils font sonner à leur manière. Six prodigieux musiciens, amoureux de cette musique, qui vous proposent donc de revisiter un répertoire insubmersible avec une énergie et un swing jubilatoires.

Nicolas Fourgeux saxophone alto, clarinette, , Michel Bonnet trompette, Benoît de Flamesnil trombone Félix Hunot banjo, Nicolas Montier saxophone basse, Germain Cornet batterie.

«Je sens chez Nicolas Fourgeux et ses camarades cette ferveur que nous avions pour le jazz ancien dans les années 1960. La présence des invités de marque Daniel Huck et Stan Laferrière vient en renforcer l’authenticité. Longue vie au phonographe et à ses oracles d’aujourd’hui.»

Philippe BAUDOIN

« La particularité avec Les Oracles du phono », explique Nicolas Fourgeux, « c’est qu’on joue du jazz de Cromagnon, un jazz qui a très bonne presse auprès du public, mais qui n’est pas transmis auprès des jeunes qui débutent la musique. On reprend des morceaux des toutes premières grandes formations américaines de la fin des années 1920 (qui étaient constituées de onze à vingt musiciens). Bien souvent, on reprend des morceaux où les formations étaient à dix-sept et nous, on les fait sonner à sept avec nos propres arrangements. On a notre propre identité ­sonore ».

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

