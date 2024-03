UN MONDE PARFAIT KEZACO CAFE – THEATRE Macon, samedi 27 avril 2024.

Rien ne semble pouvoir rapprocher le monde des Parfaits et celui des Trop-Ceci. Jusqu’au jour où le Bossu capture la Belle Lola, la fille du chef suprême des Parfaits. Malgré leur handicap, Morgan le timide, Rose la non-voyante et Patou le balourd seront les seuls à pouvoir la délivrer. Ils devront traverser le village des Parfaits où ils ne sont pas les bienvenus et échapper aux pièges tendus par le Bossu. Cela suffira-t-il pour que Parfaits et Trop Ceci se retrouvent enfin ?Spectacle écrit et produit par : la Cicadelle et Scène & Vision Mise en scène, décor, comédienne : Compagnie la Petite Lune – Perrine Jacob Pour les enfants de 3 à 8 ans Durée : 45 minutes

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 15:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71