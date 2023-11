VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE TURQUANT Turquant, 11 novembre 2023, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

La municipalité de Turquant vous propose toute l’année, sur réservation, un service de visites guidées groupées à partir de 10 personnes..

2023-11-11

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The municipality of Turquant offers a year-round guided tour service for groups of 10 or more, subject to prior booking.

El municipio de Turquant ofrece un servicio de visitas guiadas para grupos de 10 personas o más, durante todo el año previa concertación.

Die Gemeinde Turquant bietet Ihnen das ganze Jahr über nach vorheriger Reservierung einen Service für Gruppenführungen ab 10 Personen an.

