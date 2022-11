Troc et don « Ca coûte pas un radis » Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

2022-11-27 11:00:00 – 2022-11-27 17:00:00 Landerneau

Finistère Landerneau Venez déposer les objets dont vous ne vous servez plus (en bon état et nettoyés) et repartez avec ce qui vous intéresse ! Un événement organisé en partenariat avec les recycleries Le Triporteur et Ribine, l’association Ti Jouets et le Repair Café Elorn. +33 2 98 21 34 49 https://www.pays-landerneau-daoulas.fr/actualites/semaine-de-la-reduction-des-dechets-decouvrez-notre-programme/ Landerneau

