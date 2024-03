Trail de la Braunhie Le Bourg Caniac-du-Causse, dimanche 31 mars 2024.

Trail de la Braunhie Le Bourg Caniac-du-Causse Lot

L’Association Chez Namphaise propose une épreuve de course à pied dans la Braunhie, espace naturel emblématique du Département du Lot.

Le 4ème trail de la Braunhie ! Un cadeau sera offert à chaque participant. Un lot et un trophée seront remis aux trois premiers hommes et femmes.

Challenge épreuve verte. Inscriptions en ligne ou sur place.

Deux randonnées de 6,5 et 8 km sont organisées en parallèle.

Inscriptions de 8h30 à 9h30. Départ 9h30.

L’association Chez Namphaise offrira l’apéritif à tous les participants après la remise des prix. 1111 11 EUR.

Début : 2024-03-31 09:30:00

fin : 2024-03-31 18:30:00

Le Bourg Chez Namphaise

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie trail.braunhie.caniac@orange.fr

L’événement Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Labastide-Murat