Tour du canton Langeron, samedi 30 mars 2024.

Tour du canton Langeron Nièvre

L’association cyclotouriste Saint-Parize Magny-Cours organise le Tour du Canton le samedi 30 mars. Deux circuits de 50 ou 100km sur route sont proposés.

Cette manifestation est aussi l’occasion de retrouvailles, de rencontres et d’échanges entre pratiquants et passionnés de vélo.

Les inscriptions sont de 12h à 14h30.

Le tour du canton s’achève en présence de personnalités locales et des organisateurs par la traditionnelle remise de récompenses aux participants méritants. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 12:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

Place de la Mairie

Langeron 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Tour du canton Langeron a été mis à jour le 2024-03-04 par OT SAINT-PIERRE MAGNY-COURS