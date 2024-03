MAI 1ÈRES, le mois des spectacles tout frais Clamecy, mercredi 1 mai 2024.

Compagnie Théâtre Group’ Garde-Boue !

ARTS de la RUE, théâtre

60 min / conseillé à partir de 10 ANS / GRATUIT

La Compagnie Théâtre Group’ sera en résidence de fin de création du 27 avril au 1er mai à CLAMECY.

Garde-Boue ! , c’est deux types. Lucien, dit Lulu, la quarantaine qui a perdu son père à la guerre d’Indochine, neveu de Jean dit Jeannot, la soixantaine qui a perdu sa femme et qui est devenu fan de mobylettes. Nous sommes en 1984. À l’occasion d’un vide maison, celle du père de Lulu, frère de Jean, on assiste à un tableau vivant, humoristique et émouvant, dans lequel on découvre petit à petit la vie de ces deux types ; la guerre, la violence, la mort sont là. Présentes et prégnantes. Et le final nous les fait ressentir bruyamment. LA forme et le climat de Garde-Boue ! n’est pas anxiogène ; les personnages attachants, crétins aussi, nous entraînent avec humour et décalage bienfaisant. C’est une comédie dramatique !

MAI 1ères,

Un évènement qui donne a` voir aux spectateurs la primeur des spectacles finalisés durant les mois d’avril et de mai dans divers lieux de résidences à Corbigny, à Lormes et à Clamecy.

MAI 1ères est un temps, un mois consacré à la découverte car personne avant nous n’aura vu les spectacles que nous allons voir. Nous serons les premiers, les premières !

MAI 1ères, est une invitation à la curiosité et à la complicité. Elle nous incite à porter un regard constructif sur des propositions artistiques qui sont en demande de nos réactions, car le spectacle est une matière vivante, à affiner.

MAI 1ères, gardons nos esprits et nos yeux grands ouverts ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 17:00:00

fin : 2024-05-01

Place de l’Abattoir

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

