La Tour aux figures de Jean Dubuffet ouvre ses portes aux familles pour une visite guidée suivie d'un atelier d'arts plastiques.

https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr La « Tour aux figures » de Jean Dubuffet, haute de 24 mètres, a été classée au titre des monuments historiques le 10 septembre 2008. Elle appartient à la série des « édifices » conçus à partir de 1967 au sein du cycle de « l’Hourloupe », monde utopique concrétisé par la prolifération de lignes sinueuses. La « Tour aux figures » a été restaurée en 2020. Un espace de présentation de la tour est accessible à tous et ouvert le samedi et dimanche de 13h30 à 18h du 1er mars au 31 octobre. C’est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine que la fascinante Tour aux figures, sculpture monumentale de Jean Dubuffet, ouvre ses portes aux familles le temps d’une visite guidée qui va transporter les participants dans l’univers imaginé par l’artiste. Après être rentrées à l’intérieur d’une véritable oeuvre monumentale dont l’intérieur est un étonnant labyrinthe ascensionnel, les familles participeront à un atelier d’arts plastiques en lien avec la tour. Attention : la montée de la tour se fait par des marches irrégulières et peut être difficile pour certains publics (à partir de 6 ans).

