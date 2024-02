TINTA’MARS LES AVENTURES DE PEDDY BOTTOM Langres, mercredi 27 mars 2024.

Tout public

À la Salle Jean-Favre

Peddy Bottom est un personnage à la fois homme, chien, poisson-scie et rossignol qu n’a qu’une idée en tête: découvrir qu il est vraiment. le voilà parti, bien décidé à trouver la réponse. Sur son chemin, il rencontre différents personnages, et leur pose à chaque fois la question qui le tourmente: « qui suis-je? »

Marionnettes, objets, masques et musique composent un univers visuel et sonore mettant en valeur une poésie absurde, qui amuse, fait sourire et parfois grincer.

Par la Compagnie Najico et la Compagnie Gingolph Gateau

Durée: 1h05

À partir de 8 ans .

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

