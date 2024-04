Les forêts du Grand Est à l’épreuve du changement climatique Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, mardi 30 avril 2024.

Les forêts du Grand Est à l’épreuve du changement climatique Avec l’UR COFOR du Grand Est et l’ONF 30 avril – 10 mai Médiathèque de Saint-Dizier Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Début : 2024-04-30T13:30:00+02:00 – 2024-04-30T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-10T13:30:00+02:00 – 2024-05-10T18:00:00+02:00

Cette exposition ludique et pédagogique, qui propose de nombreux éléments interactifs et illustrations, vous permettra de mieux comprendre les enjeux forestiers liés aux évolutions du climat, ainsi que ceux liés aux différentes fonctions des forêts : préservation de la biodiversité et des paysages, accueil du public et production de bois. Elle met aussi en lumière le travail des forestiers de l’ONF

Tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier

