LA HAUTE-MARNE FAIT SON CINÉMA À LA MÉDIATHÈQUE Langres, mercredi 1 mai 2024.

Tout public

Depuis l’invention des frères Lumière, la Haute-Marne n’a cessé de cultiver des liens étroits avec le 7e art. Notre département a servi de décor à de nombreux lieux de tournage de films de fiction ou documentaires. De nombreux réalisateurs, comédiens, scénaristes ou écrivains, compositeurs de musiques de films ou producteurs sont également originaires de Haute-Marne.

La sélection qui est proposée tout au long du mois de mai a fait l’objet de recherches méthodiques et d’un minutieux collectage. Il s’agit de proposer quelques repères sur le sujet via le choix d’une centaine de films ou séries (DVD ou Blu-ray), ainsi que divers documents, coupures de presse, photos et anecdotes.

Les documents sont prêtés par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

mardi et vendredi de 13h30 à 18h

mercredi et samedi de 09h30 à 12h et de 13h30 à 18h

lundi, jeudi, dimanche fermé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-31

4 Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

