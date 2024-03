TINTA’MARS LA PROMENADE DE FLAUBERT Sarrey, mercredi 27 mars 2024.

Tout public

À l’Espace culturel des Eyrottes

Dans un décor de poésie mécanique, au fil des saisons Soleil et Nuage suivent les aventures de Flaubert, promeneur infatigable, face aux caprices du vent.

Adapté du livre d’Antonin Louchard, ce théâtre à machines miniatures pour marionnettes, comédiens, engrenages et boîte à musique nous conte le destin joueur, le cycle de la vie et la résilience de tous les jours.

Goûter et jeux à partir de 15h30

Par la Compagnie La générale des Mômes

Durée: 42 min.

À partir de 3 ans .

Début : 2024-03-27

fin : 2024-03-27

Sarrey 52140 Haute-Marne Grand Est

