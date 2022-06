THOMAS FERSEN Le Mans, 14 octobre 2022, Le Mans.

THOMAS FERSEN

239 Avenue Rhin et Danube Les Saulnières Le Mans Sarthe Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans

Sarthe

19 EUR Superforma présente en accord avec Astério Spectacles .

THOMAS FERSEN

À travers de nouveaux monologues en vers de son cru, entre contes et fables, farces et poèmes, entremêlés de chansons choisies parmi les plus symboliques de sa carrière, Thomas Fersen remonte aux origines de sa vocation dans le quartier de Ménilmontant à la fin des années 60. Thomas Fersen excelle dans ce registre placé entre concert et one man show, le cadre idéal pour exprimer son humour, sa nonchalance et ses réparties. Battant les cartes, il élève son non-conformisme au rang d’atout majeur.

Thomas Fersen

https://superforma.fr/agenda/thomas-fersen

Superforma présente en accord avec Astério Spectacles .

THOMAS FERSEN

À travers de nouveaux monologues en vers de son cru, entre contes et fables, farces et poèmes, entremêlés de chansons choisies parmi les plus symboliques de sa carrière, Thomas Fersen remonte aux origines de sa vocation dans le quartier de Ménilmontant à la fin des années 60. Thomas Fersen excelle dans ce registre placé entre concert et one man show, le cadre idéal pour exprimer son humour, sa nonchalance et ses réparties. Battant les cartes, il élève son non-conformisme au rang d’atout majeur.

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

dernière mise à jour : 2022-06-28 par