L’ATELIER D’OKILÉLÉ 2, place Jean-Claude Boulard Coulaines, 14 mai 2024, Coulaines.

Coulaines,Sarthe

THEATRE ET BRUITAGES – La Cie du Théâtre des Mots (Fleurieux sur l’Arbresle-69) – Jeune Public – De 3 à 6 ans et + de 6 ans – (40 mn – de 6 ans et 50 mn + 6 ans) – Espace culturel Henri Salvador à Coulaines -.

2024-05-14 fin : 2024-05-14 . EUR.

2, place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador

Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire



THEATRE ET BRUITAGES – La Cie du Théâtre des Mots (Fleurieux sur l?Arbresle-69) – Young Audience – From 3 to 6 and + de 6 ans – (40 mn ? de 6 ans et 50 mn + 6 ans) – Espace culturel Henri Salvador à Coulaines – France

THEATRE ET BRUITAGES – La Cie du Théâtre des Mots (Fleurieux sur l’Arbresle-69) – Público Juvenil – De 3 a 6 años y + 6 años – (40 mn ? de 6 ans et 50 mn + 6 ans) – Espace culturel Henri Salvador à Coulaines – (en francés)

THEATRE ET BRUITAGES – La Cie du Théâtre des Mots (Fleurieux sur l’Arbresle-69) – Junges Publikum – Von 3 bis 6 Jahren und über 6 Jahren – (40 Min. ? bis 6 Jahre und 50 Min. über 6 Jahre) – Espace culturel Henri Salvador in Coulaines – – 1

