MONTE-CRISTO Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 14 mai 2024, Sablé-sur-Sarthe.

MONTE-CRISTO Mardi 14 mai 2024, 14h30, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Jeune marin de 19 ans, Edmond Dantès rentre à Marseille pour se fiancer à la belle Mercédès. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du Château d’Ifs. 14 ans après, il s’évade et entreprend de se venger de ceux qui l’ont accusé à tort… Il y a tout dans le célèbre roman de Dumas : la vengeance, l’aventure, le suspense et le social ! La Compagnie La Volige fait le choix d’une adaptation libre, préférant aux mots de l’auteur le ton, l’intrigue, le rythme et la structure. Sa version, Monte-Cristo, prend la forme d’un palpitant polar radiophonique, d’un feuilleton aux allures « tarantinesques » et aux accents « morriconiens », mêlant satire sociale et élans romanesques. Les trois artistes talentueux portent, avec fougue et ingéniosité, cette épopée dans un récit théâtral captivant. Un régal !

Distribution

Un récit musical de la Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux | Librement adapté du roman d’Alexandre Dumas | Mise en scène Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux | Texte Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse Desrivières | Assistanat à la mise en scène Héloïse Desrivières | Composition Fanny Chériaux et Mathias Castagné | Interprétation Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné | Collaboration artistique Eliakim Sénégas-Lajus (Le Théâtre au Corps) | Scénographie Gaëlle Bouilly

Lumières Stéphanie Petton | Son Gildas Gaboriau | Costumes Cécile Pelletier | Film d’animation Antoine Presles | Conception vidéo Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux | Régie son et vidéo Clément Henon | Régie lumière Ronan Fouquet | Régie plateau Ludovic Losquin

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe

© Frédéric Ferranti