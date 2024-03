They’re Gonna Be Big #19 : Chalk • Aerial Salad • Kara Delik • Smol Fish SUPERSONIC Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Le rendez-vous des diggers de la scène indie !

Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première date à Paris !

CHALK – 22h45

(Post Punk Electro Noise – Belfast / IRE)

LA claque sonique de 2024. Phénomène live noise aux compos post-punk quasi parfaites, on manquerait de superlatifs pour les décrire. THE NEXT THING venant d’Irlande!

—

THE sonic slap in the face of 2024. A live noise phenomenon with near-perfect post-punk compositions, we’re running out of superlatives to describe them. THE NEXT THING from Ireland!

FFO : Idles, Enola Gay & Ditz

– Live aux Trans Musicales : https://www.france.tv/…/5483298-chalk-en-concert-aux…

– Live BBC : https://www.youtube.com/watch?v=H06PeSIlU6c

– Le tube : https://www.youtube.com/watch?v=QwwsemGCGzo

– Insta : @chalkband

AERIAL SALAD – 21h50

(Punk – Manchester / UK)

Ressors ton pull à capuche, ton bermuda et ton skate ! Aerial Salad remettent le punk à roulettes au goût du jour, avec un sens de la mélodie bien anglais et un son inspiré des meilleurs groupes américains du genre.

—

Get out your hoodie, your bermuda shorts and your skateboard! Aerial Salad are bringing punk on wheels back up to date, with an English sense of melody and a sound inspired by the best American bands of the genre.

FFO : Turnstile, Green Day & The Descendents

– Live : https://www.youtube.com/watch?v=nuwtr6ktAko

– Le Clip : https://www.youtube.com/watch?v=lKFvy5y1dxw

– Insta : @aerial_salad

KARA DELIK – 20h55

(Krautrock Post Punk – Berlin / GER)

Entre influences turques mélangées avec du post-punk et krautrock purement berlinois, il y a Kara Delik. L’invitation au voyage n’a jamais été si forte!

—

Between Turkish influences mixed with post-punk and pure Berlin krautrock, there’s Kara Delik. The invitation to travel has never been stronger!

FFO : Peter Kernel, Viagra Boys & Die Wilde Jagd

– Live : https://www.youtube.com/watch?v=P8YHp5QNEDU

– Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=wB2McSenAMw

– Insta : @karadelikband

SMOL FISH – 20h00

(Indie Pop – Boorloo / AUS)

Quatre Australiennes dans le vent qui insufflent de la fraîcheur à l’indie pop !

—

Four on-the-rise Aussies breathing new life into indie pop!

FFO : Wet Leg, Pip Blom & The Big Moon

– Live : https://www.youtube.com/watch?v=aPgJjQVvXns

– Le Tube : https://www.youtube.com/watch?v=ZGt0-J4xuaQ

– Insta : @smolfishband

———————————

Jeudi 25 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4nESR1SPt https://fb.me/e/4nESR1SPt

They’re Gonna Be Big #19 : Chalk • Aerial Salad • Kara Delik • Smol Fish