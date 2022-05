Théâtre pour tous Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Théâtre pour tous Obernai, 4 juin 2022, Obernai. Théâtre pour tous Obernai

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Obernai Bas-Rhin EUR Après-midi de découverte participative autour du théâtre : saynètes présentées par les jeunes comédiens d’OTJ ou « comment travaille-t-on au théâtre ? », suivies de deux ateliers théâtre / danse ouverts au public.

Gratuit, ateliers gratuits également mais sur inscription (15 maximum par atelier). Après-midi de découverte participative autour du théâtre : saynètes présentées par les jeunes comédiens d’OTJ suivies de deux ateliers théâtre / danse ouverts au public. Après-midi de découverte participative autour du théâtre : saynètes présentées par les jeunes comédiens d’OTJ ou « comment travaille-t-on au théâtre ? », suivies de deux ateliers théâtre / danse ouverts au public.

Gratuit, ateliers gratuits également mais sur inscription (15 maximum par atelier). Obernai

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Théâtre pour tous Obernai 2022-06-04 was last modified: by Théâtre pour tous Obernai Obernai 4 juin 2022 Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin