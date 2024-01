LA CACHETTE THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, mercredi 15 mai 2024.

LA CACHETTECamille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont rencontré le guitariste Nicolas Lafourest à l’occasion de la création de Bestias. La qualité de la collaboration musicale qu’ils ont menée ensemble les a conduits à la prolonger, à explorer ensemble des pistes musicales avancées dans la création, à approfondir une complicité évidente ; est né alors le groupe La Cachette, un projet parallèle aux créations de Baro d’evel, prenant une forme qui tend plus vers un concert mis en scène que vers un spectacle musical.Ce qui rassemble ce trio c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique, ils cherchent à créer des espaces sonores, les chansons sont comme des mises à nu, elles doivent naître d’un état et les personnalités de chacun portent à la scène l’émotion accompagnées par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion.Auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et Nicolas Lafourest

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-05-15 à 20:00

THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 Bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris 75