LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris, samedi 4 mai 2024.

LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉESÀ partir de 14 ans.Une création théâtrale de Joël PommeratAvec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Philippe Frécon, Ruth Olaizola, Marie Piemontese, Anne Rotger, David Sighicelli, Maxime TshibanguScénographie et lumière Éric SoyerCostumes Isabelle DeffinSon François Leymarie, Grégoire LeymarieMusique originale Antonin LeymarieVidéo Renaud RubianoPerruques Estelle Tolstoukine La Réunification des deux Corées est une mosaïque de vingt fragments du discours amoureux. Avec réalisme et humour, Joël Pommerat y explore la complexité des liens humains, et plus particulièrement le mythe de l’amour. À travers une série de situations concrètes, il met en jeu les possibles de nos affections, de l’obsession au manque, en passant par le quiproquo, le marchandage, la pulsion ou la rupture. Radiographie des passions de tous les temps selon les modalités de notre siècle, par échos, reprises et variations ouvertes à l’imagination du spectateur.La Réunification des deux Corées a été créée en 2013 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Les spectateurs étaient installés sur un gradin en bifrontal. Aujourd’hui, dix ans après la création, Joël Pommerat (accompagné par Éric Soyer) souhaite repenser la scénographie du spectacle pour l’adapter à une configuration frontale, tout en gardant son atmosphère si particulière.

Tarif : 15.00 – 50.30 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN 18 Boulevard Saint-Martin 75010 Paris 75