DISTURBANCE – HowNow/Florentin Ginot – Conventionnement 2022-23 Jeudi 28 mars 2024, 20h00 théâtre de la cité internationale Invitations possibles. Tarifs public 7€ à 24€

Florentin Ginot revient au TCI avec un seul en scène à la croisée du AV concert, de l’œuvre vidéo et du récital. Mettant dos à dos sa contrebasse avec ses synthétiseurs analogiques, le musicien nous ouvre son instrumentarium sonore pour donner vie à un espace empreint de l’univers allégorique de la cinéaste allemande Janet Sinica.

Disturbance, ou l’envie de partager les déambulations mentales d’une caméra interrogeant notre solitude humaine, dans une nuit qui voit naître de multiples personnages muets, figures antiques cocasses qui se croisent et prennent vie par la voix du performer. Les sensations, qu’elles soient visuelles, sonores ou lumineuses nous renvoient à une expérience vibratoire, réparatrice dans laquelle le parasitage, le glitch et le bug forment une langue étrange et pourtant familière, un espace où notre acceptation de l’erreur devient un chemin à parcourir collectivement, une invitation à suivre nos égarements.

C’est dans un bain de réminiscences que les fragments musicaux, fantômes, rencontrent les claquements cinétiques de l’électronique.

conception musique & lumières, performance Florentin Ginot

création miniatures vidéo Janet Sinica

régie lumière & vidéo Simon Gautier

création son Yann Bouloiseau

diffusion Hélène Bernadet

administration & production Silvina Senn

Disturbance sera créé le 28 mars 2024 au Théâtre de la Cité internationale

production HowNow

HowNow est soutenue par la DRAC Île-de-France au titre du conventionnement.

coproduction GRAME, Lyon, La Muse en Circuit

soutien du centre chorégraphique national de Caen dans le cadre du dispositif Compositeur Associé, Ministère de la Culture, SACEM

Soutien du Théâtre de Vanves, Théâtre des Quatre Saisons Gradignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

