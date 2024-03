Jazz Brunch : The Charming Swing Band à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 28 avril 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

The Charming Swing Band est en concert à l’occasion du Jazz-Brunch de La Bellevilloise le dimanche 28 avril !

Le Charming Swing Band est un sextet composé d’une voix, un saxophone, un piano, et une guitare ainsi qu’une contrebasse et une batterie.

Né d’une rencontre étudiante, ce groupe aurait pu voir le jour en 1936 à Paris, mais c’est en 2022 que ses membres, passionnés par le jazz traditionnel, montent un groupe pour faire revivre le vieux swing d’antan !

Sur des arrangements proposés par Tom Guillois, le contrebassiste, avec la voix envoûtante de la chanteuse Robine Klein, le groove indéniable de l’équipe de la rythmique et la fougue du saxophoniste Antoine Decune, on n’a qu’une envie, c’est de danser et de boire des Gibsons jusqu’au bout de la nuit !

Ce groupe est une promesse d’un retour dans les années 30’s à Paris ! Une époque glorieuse pour la fête et la musique ! Laissez-vous surprendre cependant par une touche de modernité et par la personnalité bien trempée de ses musiciens…

Vocals – Robine Petit

Guitar – Fedia Amice

Piano – Sylvain Le Ray

Doublebass & arrangement – Tom Guillois

Drums – Léo Tochon

Saxophone – Antoine Decune

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

Jazz Brunch : The Charming Swing Band