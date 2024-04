Fais-moi cygne – Danse indienne Bharatanatyam Théâtre Mandapa Paris, dimanche 28 avril 2024.

Fais-moi cygne – Danse indienne Bharatanatyam « La pièce finale, Le cygne, a été le déclencheur à partir duquel un chemin s’est dessiné presque malgré moi, avec la trame du margam traditionnel en filigrane. » Dimanche 28 avril, 15h00 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

En Bharatanatyam, le Margam, chemin, est une suite de danses établie selon un ordre précis.

En imaginant le spectacle, le margam a pris une autre forme où chaque pièce choisie est le résultat d’une rencontre forte avec un chorégraphe et (ou) une œuvre musicale. « La pièce finale, Le cygne, a été le déclencheur à partir duquel un chemin s’est dessiné presque malgré moi, avec la trame du margam traditionnel en filigrane. »

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

