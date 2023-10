« Paroles de suie » de la compagnie Incisive Théâtre aux Mains Nues Paris, 24 avril 2024, Paris.

« Paroles de suie » de la compagnie Incisive 24 – 26 avril 2024 Théâtre aux Mains Nues 13€ tarif plein

8€ tarif réduit

5€ tarif habitant·e du quartier Saint-Blaise et groupes

Mathilde, à présent installée à Paris, retourne dans la maison de son enfance située dans un coron typique du Pas-de-Calais. Elle y retrouve son frère, Sacha, avec qui elle doit trier la maison suite au décès de leur grand-mère. Alors qu’elle et lui se remémorent des souvenirs, Sacha annonce à Mathilde une nouvelle qui pourrait bouleverser la vie et les certitudes de la jeune femme. A travers leur histoire familiale, le frère et la sœur nous entrainent dans l’histoire de leur région et questionnent notre rapport à la mémoire et à l’héritage.

Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T20:45:00+02:00

2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:45:00+02:00

marionnette theatre

Marion Saupin