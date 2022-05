Théâtre au Village Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédrez-Locquémeau

Théâtre au Village Trédrez-Locquémeau, 27 mai 2022, Trédrez-Locquémeau. Théâtre au Village Trédrez-Locquémeau

2022-05-27 16:00:00 – 2022-05-27

Gabilolo et le cadeau disparu
Pièce de théâtre enfant Théâtre, Humour et Participation des enfants.
Gabilolo vient de faire les grands magasins. Epuisé, il s'assoupit sur un banc en attendant l'autobus. A son réveil, le cadeau qu'il avait acheté pour l'anniversaire de sa petite sœur Malolotte a disparu ! Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que c'est une de ses 6 sœurs qui a volé le cadeau…
Les enfants devront aider Gabilolo à deviner laquelle des sœurs de la Fée Licitée est la voleuse… pour que Malolotte puisse recevoir son cadeau d'anniversaire !
En intérieur en cas d'intempérie

