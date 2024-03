Yoga Rando Pleudaniel, dimanche 12 mai 2024.

Yoga Rando Pleudaniel Côtes-d’Armor

Cette année, 2 randonnées sont proposées !

La première en mai 1/2 journée en matinée, le long du Trieux, dans les bois, dans la campagne entre Pleudaniel & Ploëzal, repas inclus

La seconde en Juin Journée entière, sur l’île de Bréhat, Randonnée, yoga, parcours des deux îles, bateau inclus, repas à apporter.

Randonnée pédestre en groupe au départ de l’Anse de Camarel à Pleudaniel jusqu’au Château de la Roche Jagu à Ploëzal. ( Itinéraire encore à peaufiner)

Profitez d’une balade matinale au cœur du printemps, pour profiter de notre belle nature bretonne, se dégourdir les jambes et le coeur ), discuter entre ami(es) ou rencontrer de nouvelles personnes.

Une boucle sera proposée au sein du Château pour y découvrir ses beaux jardins fleuris.

Le cours de yoga sera un cours soft, doux de récupération après votre marche.

Nous terminerons par un Brunch tous ensemble proche de votre point de départ concocté par notre partenaire de food truck Local, et toutes les petites mains qui m’accompagnent pour vous proposer un moment des plus conviviales.

Au Programme

Randonnée d’environ 10km, dans le bois le long du Trieux.

Visite libre des jardins du Château de la Roche Jagu ( un Restauration/salon de thé est disponible sur place pour faire une pause au soleil).

Retour au point de départ.

Cours de yoga doux à Pleudaniel.

Brunch inclus ( cuisiné par un foodtruck local ) partagé en groupe.

Départ libre environ vers 13h30.

Infos supplémentaires

Prévoir un tapis de yoga transportable ou une serviette, Bonne chaussure de marche pour être à l’aise, des fruits secs ou autres si besoin. Boisson désaltérante.

Covoiturage proposée entre participants

Rappel je ne suis pas monitrice de randonnée, j’accompagne juste ces groupes afin de nous réunir lors d’une sortie extérieure annuelle. Chaque personne est responsable d’elle-même et me déresponsabilise de tous accidents possibles extérieures (chutes, blessures ou autres).

Places limitées à 15 personnes !

Inscription possible jusqu’au 30 avril ( afin d’organiser au mieux les repas en amont), après cette date, aucun remboursement ne sera possible.

Pré-inscription obligatoire (gratuit). Votre inscription sera validée à réception du paiement (par chèque, PAYLIB ou virement). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 08:00:00

fin : 2024-05-12 13:30:00

Anse de Camarel

Pleudaniel 22740 Côtes-d’Armor Bretagne oceanegoanvic@gmail.com

L’événement Yoga Rando Pleudaniel a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose