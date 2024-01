Balade atelier avec le restaurant « La Tête Noire » Lamballe-Armor, dimanche 12 mai 2024.

Balade atelier avec le restaurant « La Tête Noire » Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 14:30:00

Suivez Nicolas et Sothy sur le terrain pour observer, identifier et cueillir les plantes sauvages comestibles que nous offre la nature bretonne. Rejoignez-les ensuite au restaurant « La Tête Noire » pour apprendre à préparer et cuisiner ces plantes puis à les déguster autour d’un repas convivial.

Repas compris dans le tarif mais le transport est à la charge du participant. Sur inscription.

Les Ponts Neufs

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne latetenoire22@gmail.com



