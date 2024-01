LE PRENOM THEATRE A L’OUEST Caen, dimanche 19 mai 2024.

On ne devrait jamais révéler le prénom à ses proches avant que l’enfant soit là.Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.Le saviez-vous ?Créée avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis, Guillaume de Tonquédec et Judith El Zein, cette comédie a d’abord été un triomphe au Théâtre Edouard VII en 2010.La pièce a reçu cinq nominations aux Molières en 2011 dont Meilleure Pièce Comique, Meilleur Auteur Francophone et Meilleure Mise en Scène.Avec : Matthieu Kalka, Pierre Darcas, Salomé Payen, Marine Weyn, Romain Haigneré

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-19 à 15:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14