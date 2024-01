THÉÂTRE « 5 FILLES COULEUR PÊCHE » Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY Benet, dimanche 3 novembre 2024.

Le P’tit Théâtre des Alouettes vous présente leur comédie

« 5 filles couleur pêche ». 1h20

Pièce de A. Ball.

Frances, Margaret, Julia, Georgia, et Brenda sont les demoiselles d’honneur du mariage de Sandy. Fuyant la réception qui bat son plein, les cinq filles se retrouvent dans l’ancienne chambre de la mariée. Ces cinq filles de caractère, oubliant toutes les règles de bienséance, vont alors mitrailler leur vie et surtout celle des autres, à coup de critiques cyniques, de vérités piquantes, d’émotions débridées, tout en déballant leurs espérances, leurs interrogations et leurs secrets.

Qui échappera à leur esprit virevoltant et grinçant ? Une pure comédie rock’n roll totalement déjantée !

Sketchs. 1 h

Suite de sketchs humoristiques

Buvette sur place.

Attention du 17 au 24 octobre, représentations au Transfo. Du 1er au 10 novembre, représentations à la salle des fêtes. .

Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY 45 Rue de la Combe

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire leptittheatredesalouettes@gmail.com

