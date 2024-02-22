Thé dansant Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély
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Thé dansant Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély, jeudi 9 mai 2024.
Thé dansant Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Thé dansant organisé par Christian avec l’orchestre Stéphanie Moreaux.
9 9 EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-05-09 14:30:00
fin : 2024-05-09 19:30:00
Salle Aliénor d’Aquitaine Place de l’hôtel de Ville
Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine miroir2000@orange.fr
L’événement Thé dansant Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2024-02-22 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme