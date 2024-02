Concert « Jil is lucky » Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne, samedi 4 mai 2024.

Concert « Jil is lucky » Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Jil is Lucky revient avec un nouvel album folk, ethnique et psyché, dans la droite lignée de son premier opus et produit par Renaud Létang (Manu Chao, Conan Mockasin, Feist, L’Impératrice).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 21:40:00

Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@crea-sgd.org

