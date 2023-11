Une Idée Géniale – Tournée Beausejour Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Châtelaillon-Plage Une Idée Géniale – Tournée Beausejour, 4 mai 2024, CHATELAILLON PLAGE. Une Idée Géniale – Tournée Beausejour. Un spectacle à la date du 2024-05-04 à 20:30 (2024-01-12 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros. ESPACE MAURICE BEJART (L-R-21-10978) PRESENTE CE SPECTACLE Comédie————- UNE IDEE GENIALE Vendredi 12 janvier 2024 – 21h Avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, Laurence Porteil Que faire quand l’être que vous aimez craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez « l’autre » ! Pour cela, trouvez son sosie et demandes-lui de dégoûter la personne que vous aimez. Une idée géniale ! A moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original… Réservation PMR : 01 39 71 59 33 Agnès Boury, Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Une Idée Géniale Votre billet est ici Beausejour CHATELAILLON PLAGE 51 Bd de la République Charente-Maritime 35.0

EUR35.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Châtelaillon-Plage Autres Lieu Beausejour Adresse 51 Bd de la République Ville CHATELAILLON PLAGE Departement Charente-Maritime Lieu Ville Beausejour latitude longitude 0.0;0.0

Beausejour CHATELAILLON PLAGE Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaillon-plage/