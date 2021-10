STELLA MARIS – Compagnie Digital Samovar Le Relecq-Kerhuon, 19 janvier 2022, Le Relecq-Kerhuon.

STELLA MARIS – Compagnie Digital Samovar 2022-01-19 16:00:00 – 2022-01-19 16:30:00 Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon, L’Astrolabe

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Avec le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant d’une anémone de mer pour oreiller, plongez dans un univers aquatique et onirique où le temps se suspend. Ce spectacle-paysage invite à nous immerger pleinement pour ressentir le lien étroit qui se tisse entre la nature sauvage et nos sensations organiques.

Dans une scénographie « textile » d’éclairages minutieux et d’objets connectés, la Compagnie Digital Samovar fait vivre, aux jeunes spectateurs et à leurs parents, une parenthèse enchantée soulignant la beauté des rêveries et du monde marin. Un cocon de douceur pour écouter nos paysages intérieurs.

Gratuit pour les moins de 12 ans

Distribution : Pascaline Marot, Grégoire Gorbatchevsky

Création 2020

http://www.digitalsamovar.com/

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/stella-maris/

