Stages de dessins, peinture… à la Cité des Arts de La Ferté-Milon

2022-02-07 09:30:00 – 2022-02-18 12:30:00

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon

La Cité des Arts à La Ferté-Milon propose des stages pour enfants, ados et adultes, pendant les vacances de février. Différents ateliers abordant différentes techniques : autoportrait, modelage et plâtre, sculpture, peinture abstraite et carnet de croquis au musée des arts et métiers à Paris. choisissez votre stage puis inscrivez-vous par téléphone ou par mail.

citedesartslatelier@gmail.com +33 6 95 86 98 15

La Ferté-Milon

