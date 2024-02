STAGES ADULTE « L’OENOLOGIE » Abbaye de Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise, samedi 11 mai 2024.

STAGES ADULTE « L’OENOLOGIE » Abbaye de Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise Vendée

Les stages adulte permettent de découvrir une activité artistique en lien avec l’abbaye de Nieul

Stages à la journée, pour les adultes, à la découverte des savoirs-faire

Thème du stage L’OENOLOGIE.

3000 ans de goût. L’oenologie, science fondée sur la culture de la vigne, entend promouvoir la connaissance des vins, leur fabrication et leur élevage en le dégustant. Reconnu en 1955, l’oenologie maîtrise l’art et la science du vin. Découvrez et initiez-vous à l’oenologie l’espace d’une journée.

Horaires 9h30-18h

A partir de 18 ans.

COMPLET

Inscriptions sur liste d’attente .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:30:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

Abbaye de Nieul sur l’Autise 1, Allée du cloître

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire

L’événement STAGES ADULTE « L’OENOLOGIE » Rives-d’Autise a été mis à jour le 2024-02-27 par Vendée Expansion