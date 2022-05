Stage de Mountain Trail Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Cortambert Saône-et-Loire Cortambert EUR 50 70 Ce stage de Mountain Trail va vous permettre de vous lancer : venez passer nos obstacles naturels sur notre Park en extérieur, en main ou en selle. Porte, contre-haut, boîte à pivot, pont à bascule, mikado de branches, tranchée, champ de pierres… que du bonheur!

Journée conviviale et pédagogique.

https://www.billetweb.fr/stages-a-cluny-horse-valley

Ce stage de Mountain Trail va vous permettre de vous lancer : venez passer nos obstacles naturels sur notre Park en extérieur, en main ou en selle. Porte, contre-haut, boîte à pivot, pont à bascule, mikado de branches, tranchée, champ de pierres… que du bonheur!

Journée conviviale et pédagogique.

Repas tiré du sac. Demi-journée possible.

