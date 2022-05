Stage de comédie musicale Saint-Sixte Saint-Sixte Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Sixte Lot-et-Garonne Saint-Sixte L’association Diva Voce que nous avons accueilli dernièrement lors du concert Des voix pour les Mariniers, propose un stage de comédie musicale. L’association Diva Voce que nous avons accueilli dernièrement lors du concert Des voix pour les Mariniers, propose un stage de comédie musicale. +33 6 20 02 05 07 L’association Diva Voce que nous avons accueilli dernièrement lors du concert Des voix pour les Mariniers, propose un stage de comédie musicale. Brulhois Musical

dernière mise à jour : 2022-04-14 par OT Destination Agen

Catégories d'évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Sixte
Lieu Saint-Sixte
Ville Saint-Sixte
Departement Lot-et-Garonne

