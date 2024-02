Rassemblement de véhicules de collection Villeréal, dimanche 23 juin 2024.

Rassemblement de véhicules de collection Villeréal Lot-et-Garonne

Rendez-vous mensuel tous les 4ème dimanches de chaque mois entre avril et octobre.

Rassemblement de véhicules de collection sur la place de la Halle à Villeréal. Café et apéritif offerts aux exposants. L’accès est libre pour les visiteurs. restaurants dans le village.

L’amicale des commerçants et artisans de Villeréal vous propose un rendez vous mensuel un rassemblement de véhicules de collection. Celui ci se tiendra au cœur même de la bastide tous les 4ème dimanches entre avril et octobre.

Collectionneurs et visiteurs seront les bienvenus ! Chacun pourra (re)découvrir et/ou exposer des véhicules de collection. Café et apéritif seront offerts aux exposant (n’hésitez pas à nous contacter pour connaître le modalités d’inscription).

Nombreux commerces et restaurants dans le village. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23 13:00:00

Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com

L’événement Rassemblement de véhicules de collection Villeréal a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Coeur de Bastides