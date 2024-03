Arts et plantes Layrac, dimanche 28 avril 2024.

Arts et plantes Layrac Lot-et-Garonne

Expo-vente arts et plantes.

Expo-vente arts et plantes.

Plus de 20 exposants aux stands riches en couleurs : des pépiniéristes avec une grande variété de fleurs et plantes, mais aussi des producteurs de plantes grasses et cactus, des orchidées, des plants de légumes et aromatiques, des plantes médicinales, une productrice de safran, des vendeurs d’épices, et des artisans de déco jardin…bref un judicieux mélange de savoir-faire pour se créer un jardin de rêve !

Une journée riche en découvertes, sous le soleil de Layrac et l’ombre des platanes de la place du 11 novembre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Place du 11 novembre 1918

Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Arts et plantes Layrac a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Destination Agen