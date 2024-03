Stage de cirque aérien Rue de la République Prayssac, dimanche 31 mars 2024.

Stage de cirque aérien Rue de la République Prayssac Lot

Stage axé sur l’aérien, le 31 cerceaux et trapèze fixe.

Tous niveaux dès 8 ans: ados et adultes bienvenus.

Inscription obligatoire. Places limitées.

N’oubliez pas d’apporter la gourde, le pique-nique et le goûter. 3535 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 16:30:00

Rue de la République Gymnase Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie unbrindecirque@hotmail.fr

