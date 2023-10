Tour de France 2024 : Etape Pau / Saint Lary Soulan Plat d’Adet Stade Tissié Pau, 13 juillet 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le samedi 13 juillet, départ de l’étape Pau – St Lary- Soulan Pla d’Adet. L’occasion de fêter sur le col du Portet une mémorable victoire d’étape de Raymond Poulidor en 1974. Ce sera la1ère étape pyrénéenne du Tour de France 2024.

Elle sera longue de 152 km et empruntera les cols du Tourmalet et de Hourquette d’Ancizan pour un dénivelé total positif de 3900 mètres..

2024-07-13

Stade Tissié av Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Saturday July 13, start of the Pau ? St Lary- Soulan Pla d?Adet. An opportunity to celebrate Raymond Poulidor’s memorable stage victory on the Col du Portet in 1974. This will be the 1st Pyrenean stage of the Tour de France 2024.

It will be 152 km long and will take in the Tourmalet and Hourquette d’Ancizan passes, with a total vertical drop of 3,900 meters.

El sábado 13 de julio comienza el Pau ? St Lary- Soulan Pla d’Adet. El Col du Portet será la ocasión para celebrar una memorable victoria de etapa de Raymond Poulidor en 1974. Será la primera etapa pirenaica del Tour de Francia 2024.

Tendrá 152 km y pasará por los puertos del Tourmalet y de la Hourquette d’Ancizan, con un desnivel total de 3.900 metros.

Am Samstag, den 13. Juli, beginnt die Etappe Pau ? St Lary- Soulan Pla d’Adet. Eine Gelegenheit, auf dem Col du Portet einen denkwürdigen Etappensieg von Raymond Poulidor im Jahr 1974 zu feiern. Es wird die erste Pyrenäen-Etappe der Tour de France 2024 sein.

Sie ist 152 km lang und führt über den Col du Tourmalet und den Col de Hourquette d’Ancizan mit einem positiven Höhenunterschied von insgesamt 3900 Metern.

