Speranza Galez et Rhia Motherseal à La Dame de Canton La Dame de Canton Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

10 euros.

Soirée Jazz Folk Fusion à la Dame de Canton !

SPERANZA GALEZ :

Plongez dans l’univers intime et captivant de Speranza Galez Solo. Lors de cette performance, Speranza utilise son looper Boss RC-505 pour créer des boucles vocales complexes, superposant harmonies et rythmes. Chaque note, chaque mélodie est soigneusement construite en direct, offrant un spectacle fascinant où la voix devient l’instrument principal.

À travers un répertoire varié, mêlant jazz, musique vénézuélienne et influences caribéennes, Speranza transporte son public dans un voyage sensoriel où les frontières entre la voix et la musique s’estompent. Des compositions originales aux reprises revisitées, chaque morceau est interprété avec passion et émotion, créant ainsi une atmosphère envoûtante.

Préparez-vous à être transporté dans un monde où la voix devient magie, et où chaque boucle raconte une histoire unique.

RHIA MOTHERSEAL :

De ses ascendances britanniques, la sémillante Rhia Motherseal a gardé, en plus d’un penchant pour une certaine folk mystique, une inclination cathartique au what the fuck sonore.

Dès lors les élans subtilement incantatoires de ses chansons tissent de flottantes

passerelles entre notre monde et les continents invisibles qu’elle dessine.

C’est ainsi qu’on perçoit, entre les lignes mélodiques de sa pop ciselée, le

bruissement du petit peuple qui a bercé les songes de son enfance singulière, prémisse à l’éclosion de quelque prêtresse florale et espiègle…

Rhia Motherseal : guitare et voix

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Contact : http://www.damedecanton.com/event/speranza-galez-rhia-motherseal/ https://www.billetweb.fr/speranza-galez-rhia-motherseal

