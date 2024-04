SPECTACLE PYROTECHNIQUE Gruissan, vendredi 23 août 2024.

Le 23 août, Gruissan se transforme en une scène spectaculaire pour un show pyrotechnique sur l’étang des Ayguades. Préparez-vous à une expérience qui repousse les limites de l’imagination.

Alors que les étoiles prennent place dans le ciel, l’étang lui-même se prépare à devenir l’écran d’une fresque lumineuse sans pareille. Les fusées et les éclats pyrotechniques joueront les artistes, dessinant dans l’air et sur l’eau des motifs qui évoquent des rêves colorés. C’est une palette de couleurs qui s’offrira à vous, avec des nuances allant du bleu profond de la nuit à des rouges passion, sans oublier les verts émeraude qui promettent de faire pétiller vos yeux.

Pour cette soirée, le quartier des Ayguades invite les curieux, les romantiques et les familles à s’installer confortablement autour de l’étang, à laisser derrière eux le quotidien et à plonger dans un monde où seul le spectacle compte.

Ne vous contentez pas de venir voir, venez vivre un moment où chaque explosion de couleur est un battement de cœur, où la musique des éclats pyrotechniques compose une symphonie inoubliable. Le 23 août, l’étang des Ayguades n’attend plus que vous pour dévoiler ses secrets les plus lumineux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 22:30:00

fin : 2024-08-23

Gruissan 11430 Aude Occitanie office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

L’événement SPECTACLE PYROTECHNIQUE Gruissan a été mis à jour le 2024-04-08 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan