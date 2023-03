SPECTACLE Ô POIL, 25 mars 2023, Vix Vix.

SPECTACLE Ô POIL

Espace Culturel Nina Vasseur Vix Vendée

2023-03-25 – 2023-03-25

Vix

Vendée

Vix

Une Amoureuse se lance à l’assaut de la Montagne afin d’aider son Ami, blessé moralement par la guerre. Sur les conseils d’une Guérisseuse, l’aventure s’engage à la recherche d’un certain poil d’Ours ! Librement inspirée d’un vieux conte japonais, « L’Ours au croissant de lune », cette création onirique parle d’amour, de colère, de courage et patience..

Guitare sèche, batterie-percussions, jeu et voix nous emmènent dans un voyage rockambolesque où chaque personnage développe un corps et son mouvement, une mélodie et son rythme : l’Ours par exemple, inspiré de Baloo, a lu Gandhi sur un air de Triplettes de Belleville. Comédienne et Musicien s’accordent afin que mots et sons prennent sens et puissance

Gratuit

45 minutes

Tout public à partir de 5 ans.

Distribution :

Emmanuelle Bouis, comédienne des Trombines à coulisses, Carabosse et Jo Bithume

Alexandre Raux, guitariste du groupe Zenzile, Glass et Murmur

spectacle conté qui vous narrera une histoire d’amour, inspirée d’un conte japonais

Vix

