Spectacle musical : Daniel Auteuil, déjeuner en l’air Château-Thierry, 21 mai 2022, Château-Thierry.

2022-05-21 – 2022-05-21

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

35 Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre de ce poète français du début du XXe siècle, Paul-Jean Toulet, mais invoque aussi d’autres illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres…

Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraine le temps d’une soirée, dans un instant de scène en toute intimité, un « déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.

palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr +33 3 65 81 03 44

Château-Thierry

