Spectacle humoristique : Constance Tergnier, 20 mai 2022, Tergnier.

Spectacle humoristique : Constance Tergnier

2022-05-20 – 2022-05-20

Tergnier Aisne Tergnier

Rendez-vous le vendredi 20 mai à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour une représentation humoristique « Constance, pot pourri »

Dans ce « Pot Pourri », Constance vous propose de déguster de la caricature, du tordu et du cruel, rôtis au second degré et subtilement assaisonnés à la dérision.

Chaque personnage, fourré avec soin à la violence verbale poétique et libératrice, est garanti 100% névrose naturelle. Mi poétesse, mi bulldozer, Constance vous accueille dans son univers somptueusement noir et vous invite à dévorer le spectacle de la comédie humaine directement avec les doigts.

Tout public à partir de 14 ans

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 7€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail centre.culturel@ville-tergnier.fr

Centre Culturel Tergnier

Tergnier

