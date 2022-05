Spectacle : “Eteignons les écrans” Château-Thierry, 22 mai 2022, Château-Thierry.

Spectacle : “Eteignons les écrans” Château-Thierry

2022-05-22 16:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Château-Thierry Aisne

Brice Kapel vous donne l’occasion de vivre ce spectacle dans le cadre des Rencontres Poétiques, le dimanche 22 mai 2022 à 16h !

Plus les enfants regardent les écrans, moins ils regardent autour d’eux et l’environnement qui les entoure, ils ne lisent plus les codes sociaux donc n’apprennent plus à vivre en société. Les écrans : Une vraie drogue, une vraie addiction qui leur font perdre leurs repères, leurs émotions et leur sens. Nous devons leur réapprendre à regarder, à observer autour d’eux. Vivre avec les écrans parce qu’ils font partie de leur quotidien, certes, mais seulement comme des outils, ils doivent apprendre à s’en servir comme tel et ne pas en abuser. Il est temps d’aller dehors car il y a un monde entier à explorer.

Voici un résumé de l’histoire :

Charline passe tout son temps avec sa tablette Sylvette.

Excédés qu’elle ne joue plus avec eux, Maya la poupée et Titouan l’ours, ses deux jouets préférés décident de la quitter.

Pour les retrouver, une seule solution : partir à leur recherche. En chemin, ses cinq sens se réveillent puis elle en découvre un sixième ! Celui du cœur.

Brice Kapel vous donne l’occasion de vivre ce spectacle dans le cadre des Rencontres Poétiques, le dimanche 22 mai 2022 à 16h !

Plus les enfants regardent les écrans, moins ils regardent autour d’eux et l’environnement qui les entoure, ils ne lisent plus les codes sociaux donc n’apprennent plus à vivre en société. Les écrans : Une vraie drogue, une vraie addiction qui leur font perdre leurs repères, leurs émotions et leur sens. Nous devons leur réapprendre à regarder, à observer autour d’eux. Vivre avec les écrans parce qu’ils font partie de leur quotidien, certes, mais seulement comme des outils, ils doivent apprendre à s’en servir comme tel et ne pas en abuser. Il est temps d’aller dehors car il y a un monde entier à explorer.

Voici un résumé de l’histoire :

Charline passe tout son temps avec sa tablette Sylvette.

Excédés qu’elle ne joue plus avec eux, Maya la poupée et Titouan l’ours, ses deux jouets préférés décident de la quitter.

Pour les retrouver, une seule solution : partir à leur recherche. En chemin, ses cinq sens se réveillent puis elle en découvre un sixième ! Celui du cœur.

mediatheque@ville-chateau-thierry.fr +33 3 23 85 30 85 https://www.bricekapel.com/

Brice Kapel vous donne l’occasion de vivre ce spectacle dans le cadre des Rencontres Poétiques, le dimanche 22 mai 2022 à 16h !

Plus les enfants regardent les écrans, moins ils regardent autour d’eux et l’environnement qui les entoure, ils ne lisent plus les codes sociaux donc n’apprennent plus à vivre en société. Les écrans : Une vraie drogue, une vraie addiction qui leur font perdre leurs repères, leurs émotions et leur sens. Nous devons leur réapprendre à regarder, à observer autour d’eux. Vivre avec les écrans parce qu’ils font partie de leur quotidien, certes, mais seulement comme des outils, ils doivent apprendre à s’en servir comme tel et ne pas en abuser. Il est temps d’aller dehors car il y a un monde entier à explorer.

Voici un résumé de l’histoire :

Charline passe tout son temps avec sa tablette Sylvette.

Excédés qu’elle ne joue plus avec eux, Maya la poupée et Titouan l’ours, ses deux jouets préférés décident de la quitter.

Pour les retrouver, une seule solution : partir à leur recherche. En chemin, ses cinq sens se réveillent puis elle en découvre un sixième ! Celui du cœur.

Brice Kapel

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-05-07 par