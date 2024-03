SPECTACLE « D’JAL EN PLEINE CONSCIENCE » Agde, vendredi 12 juillet 2024.

SPECTACLE « D’JAL EN PLEINE CONSCIENCE » Agde Hérault

Spectacle d’humour avec D’JAL !

RVM en accord avec TINY TEAM & HEB présente D’JAL.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’Jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !

L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

Renseignements

Vincent Ribera Organisation R.V.M 04 67 50 39 56

Arènes du Cap d’Agde (à partir de juillet) 04 67 26 79 83

Réservations

• FNAC / CARREFOUR / NUGGETS / GEANT / HYPER U/ SUPER U / INTERMARCHE / 0 892 68 36 22 ( 0.34 € par minute) / www.fnac.com / www.francebillet.com

• AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA 0 892 390 100 ( 0.34 € par minute) / www.ticketmaster.fr /www.billetreduc.com / www.arenesducap.com

#TEMPSFORT 36 36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 21:30:00

fin : 2024-07-12

2 avenue des Contrebandiers

Agde 34300 Hérault Occitanie

