SPECTACLE CLUB DANCING KIDS DE PÂQUES Nancy, dimanche 31 mars 2024.

SPECTACLE CLUB DANCING KIDS DE PÂQUES Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Club très prisé de la cité des ducs, on y entre comme on est, à la condition d’avoir plus de 4 ans et de sortir ses plus beaux pas de danse !

Pour ce Club Dancing Kids de Pâques, ce sera Manu Chaman sur scène, boule à facettes au plafond et grande chasse aux œufs dans tout L’Autre Canal.

La fête est ici et les kids ne voudront plus repartir !Tout public

7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@lautrecanalnancy.fr

L’événement SPECTACLE CLUB DANCING KIDS DE PÂQUES Nancy a été mis à jour le 2024-03-15 par DESTINATION NANCY